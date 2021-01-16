Игрок оказался в лазарете на тренировочном сборе.
Николай Шапаренко, фото Динамо
16 января 2021, 22:39
Официальный сайт Динамо сообщает, что полузащитник команды Николай Шапаренко получил повреждение на тренировочном сборе в ОАЭ.
По данным источника, футболист получил травму связки, и первые два дня подготовки занимался исключительно беговой работой вместе с Александром Тымчиком, который провел значительную часть сезона в лазарете.
Ранее стал известен список всех игроков, которых взял Мирча Луческу на первый подготовительный сбор в Эмираты.
Также о влиянии румынского специалиста на команды рассказал голкипер Динамо Денис Бойко.