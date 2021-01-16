Украина

Игрок оказался в лазарете на тренировочном сборе.

Официальный сайт Динамо сообщает, что полузащитник команды Николай Шапаренко получил повреждение на тренировочном сборе в ОАЭ.

По данным источника, футболист получил травму связки, и первые два дня подготовки занимался исключительно беговой работой вместе с Александром Тымчиком, который провел значительную часть сезона в лазарете.

Ранее стал известен список всех игроков, которых взял Мирча Луческу на первый подготовительный сбор в Эмираты.

Также о влиянии румынского специалиста на команды рассказал голкипер Динамо Денис Бойко.