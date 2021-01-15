Украина

Луческу взял с собой 30 футболистов.

Киевское Динамо отправилось на первый тренировочный сбор в ОАЭ, где начнет подготовку ко второй части чемпионата.

Главный тренер клуба Мирчал Луческу взял на сборы 30 футболистов.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Бэлуцэ, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Отметим, что в списке отсутствует полузащитник Мохаммед Кадири, который вернулся в клуб из аренды в тульском Арсенале.

Первый сбор продлится 10 дней — до 25 января. В этот период запланировано несколько контрольных матчей, два соперника в которых уже известны — это чемпионы Польши и Беларуси Легия (18 января) и Шахтер (21 января).

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