Украина

Голкипер Динамо прокомментировал совместную работу с румыном.

Денис Бойко рассказал о процессе работы с Мирчей Луческу, его подходу к теоретическим занятиям и изменениях.

"С его приходом очень многое изменилось и в команде, и в клубе. Его подход ко всему – к быту, к тренировкам. Они кардинально изменились. Работа на тренировках кардинально изменилась. Не могу сказать что-то конкретное или одно значимое, он изменил все. Луческу прививает команде футбол, который видит. Он подстраивается под каждую команду, у нас очень много теории, он тщательно очень разбирает и соперников, и нашу игру.

Теоретические занятия довольно длинные, он действительно очень много информации дает команде. Ребята постоянно сидят и чуть ли не с открытыми ртами слушают, впитывают. Потому что он действительно очень много интересного рассказывает: те же стандарты и все остальное", — сказал Денис Бойко программе Бомбардир.

Напомним, что ранее Бойко объяснил, почему игроки Динамо часто игнорируют журналистов.