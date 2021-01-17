Украина

Левый защитник не успел восстановиться в полной мере.

Уже в ближайшее время донецкому Шахтеру предстоит отправиться на первую часть зимних тренировочных сборов в Турции.

Пресс-служба "горняков" по этому поводу сделала официальный релиз перечня футболистов, которых главный тренер Луиш Каштру пожелал видеть в своем распоряжении.

Уже при первом взгляде на данный список, становиться заметным отсутствие бразильского левого защитника Исмаили, чей период восстановления от тяжелой травмы затягивается на неопределенный срок.

По информации журналистов телеканала Футбол, Луиш Каштру ожидает увидеть своего подопечного уже во второй части сборов.

Напомним, что Исмаили получил повреждение еще по ходу сезона-2019/20, в котором успел принять участие в 32-х матчах, оформив два забитых мяча и пять результативных передач.

Отметим, что Шахтер уже включился в зимнюю трансферную кампанию, где "горнякам" приписывают интерес к юному форварду бразильского Флуминенсе.