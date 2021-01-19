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фото Шахтер
19 января 2021, 00:40
Шахтер начал подготовку ко второй части сезона в рамках сборов в Турции. Подопечные Луиша Каштру успели провести тест "йо-йо", результаты которого могут немного удивить.
Так, в числе лучших оказались Судаков, Майкон, Соломон и Болбат.
Кроме того, между игроками прошел небольшой турнир, самым красивым моментом которого оказался гол пяткой.
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