Украина

Предлагаем вам видео с тренировочных занятий "горняков".

Шахтер начал подготовку ко второй части сезона в рамках сборов в Турции. Подопечные Луиша Каштру успели провести тест "йо-йо", результаты которого могут немного удивить.

Так, в числе лучших оказались Судаков, Майкон, Соломон и Болбат.

Кроме того, между игроками прошел небольшой турнир, самым красивым моментом которого оказался гол пяткой.

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