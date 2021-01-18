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Football.ua рассказывает, как киевское Динамо провело свой первый поединок на зимних сборах в ОАЭ.

Динамо в первом товарищеском матче на зимних сборах проиграло польской Легии со счетом 0:2. В этом матче нас интересует не столько счет, сколько то, что происходило на футбольном поле.

В первом тайме Динамо вышло в следующем составе:

С первых минут матча стало заметно, что поляки находятся в более хорошем функциональном состоянии. Это неудивительно, 30-го января Легии предстоит сыграть свой первый матч второго круга чемпионата Польши. И если у динамовцев подготовка к второй части сезона находится на начальном этапе, то у их соперников работа, что называется, в самом разгаре. При этом нельзя говорить о том, что соперник киевлян владел территориальным преимуществом или же создавал большое количество моментов у ворот Бойко. На 10-й минуте Денису довелось потрудиться, а потом вплоть до пропущенных голов он находился без работы.

Интересно было после длительного перерыва вновь на поле увидеть Артема Беседина. Он выглядел достаточно неплохо. Привычно для себя цеплялся за мячи и выиграл много силовой борьбы на половине поля соперника.

Пытаясь вписать Артема в команду Луческу, ловишь себя на мысли, что именно такой форвард и необходим румынскому специалисту. У него и в Шахтере форварды никогда не отличались филигранной техникой или же индивидуальными действиями. Их главной задачей было – зацепиться за мяч и дать развитие атаке через быстроногих вингеров. При этом функция форварда всегда была вспомогательной, главными звездами были фланговые игроки, усилия которых этот нападающий обязан был конвертировать в забитые голы. Беседин неплохо подходит на эту роль.

В матче против Легии он как раз тем и занимался, что постоянно выгрызал мячи для Вербича и Цыганкова. Но вот форма наших вингеров еще сильно далека от идеала. Если словенец промежутками смотрелся хорошо, а промежутками выпадал из игры, то Виктора Цыганкова не было вовсе. Видно, как тяжело лидеру киевлян приходится на сборах. Но его присутствие на футбольном поле уже радует. Будем верить, что Виктор впервые за долгое время сумеет пройти все сборы без травм.

Также отметим действия Беседина на 21-й минуте матча. Мы уже все подзабыли, как Артем умеет успешно прессинговать своих соперников на их половине поля, а он напомнил. Без нарушения правил отобрал мяч у центрального защитника, и создал для Вербича выход один на один, словенец из убойной позиции не сумел попасть в ворота.

Лучшим игроком Динамо в первом тайме можно смело называть Дениса Гармаша. Он выглядел гораздо лучше на фоне своих партнеров по команде. В этом матче он выполнял функции Шапаренко на футбольном поле, связывал атаку с обороной и сам здорово смотрелся в продвижении мяча. Сложно вспомнить, кому принадлежит цитата, но точно помнится, что кто-то однажды говорил: "Гармаш быстрее всех набирает форму на сборах".

Его конституция тела позволяет ему буквально за пару тренировок набрать оптимальные кондиции. Только на сборах вы можете увидеть, как у подключившегося в атаку Миколенко закончились силы, он не успевает вернуться назад, а его зону бежит страховать Гармаш.

И если мы будем говорить о том, что Миколенко было сложно и его не хватало на полноценные рывки туда и обратно, то на противоположном фланге обороны было еще хуже. Кендзера допускал много брака в простых ситуациях. Но делать какие-то серьезные выводы из этого все же не стоит – это абсолютно нормальная ситуация, когда футболисты играют под нагрузками тренировок.

В центре обороны пара Шабанов-Забарный пыталась искать варианты для начала атаки. У Шабанова это получалось лучше. Артем несколько раз хорошими диагональными передачами находил партнеров на флангах. А вот под навесные передачи соперника с флангов не успевали оба. Самые опасные моменты Легии возникали как раз после фланговых подач, где габаритный форвард поляков мастерски разбирался и выжимал максимум из моментов.

Во втором тайме у Динамо поменялся практически весь состав.

В игре остался только Забарный. Попова на футбольном поле мы так и не увидели. Возможно, Денис получил какое-то повреждение. Другого логического объяснения его отсутствия даже в заявке на игру нет. Об этом не было никакой информации ни на официальном сайте клуба, ни на ресурсах близких к клубу. По официальной информации в лазарете продолжают находиться только Тымчик и Шапаренко.

Где-то на 70-й минуте Забарный начал показывать, что неплохо бы было его поменять, но в итоге он отыграл полный матч.

Во втором тайме в центре поля Андриевский понравился больше Сидорчука, а вот Шепелев явно уступал в активности Гармашу.

Хотел показать себя и дал много движения Сидклей. Бразилец выглядел неплохо на фоне остальных, но как ни старался сильно обострить ситуацию со своего фланга у него не получилось. После поединка Мирча Луческу что-то долго рассказывал именно Сидклею.

Вингеры во втором тайме, как и в первом, выглядели тяжелыми, по этой причине атаки Динамо были медленными и предсказуемыми. Супряга не мог навязать столько эффективной борьбы как Беседин, но он искал свободные зоны и старался открываться под передачи партнеров между линиями. На 67-й минуте матча Владислав здорово открылся за спины и получил мяч на ход, но как-то неуверенно пошел в обыгрыш вратаря и момент был упущен. В таких ситуациях надо стараться выжимать максимум, чтобы говорить о его скорости и открываниях как о конкурентном преимуществе перед Бесединым.

На 63-й минуте матча Де Пена подтвердил гипотезу о том, что правая нога у него "для ходьбы" и из убойной позиции пробил над воротами. Дуэлунд в оттяжке, как, впрочем, и Буяльский, выглядел неубедительно. На 85-й минуте датчанин получил повреждение и хромал до конца поединка. Тренерский штаб даже и не думал его менять, что, конечно же, тревожный звоночек для сидевшего на скамейке Леднева.

Естественно, делать какие-то далекоидущие выводы по этой игре нет никакого смысла. Тем не менее, интересные моменты, которые дадут понимание в каком виде Динамо подойдет к матчам в Лиге Европы, увидеть можно. Будем и дальше следить за матчами "бело-синих" на тренировочном сборе в ОАЭ.

Сергей Горбаченко, Football.ua