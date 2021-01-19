Команда на сборах разгромила соперника.
ФК Львов
19 января 2021, 15:03
В рамках товарищеского матча представитель УПЛ Львов сыграл против аматорского клуба Бужора.
Подопечные Виталия Шумского не оставили шансов закарпатскому коллективу, отправив в его ворота 11 мячей.
К слову, днями ранее Львов неожиданно уступил любительской команде Феникс-Стефано из села Подмонастырь (3:4).
24-го января львовский клуб вылетит на сборы в Турцию, где начнет плодотворную подготовку ко второй половине сезона.
Львов - Бужора 11:2
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