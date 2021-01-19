Украина

Команда на сборах разгромила соперника.

В рамках товарищеского матча представитель УПЛ Львов сыграл против аматорского клуба Бужора.

Подопечные Виталия Шумского не оставили шансов закарпатскому коллективу, отправив в его ворота 11 мячей.

К слову, днями ранее Львов неожиданно уступил любительской команде Феникс-Стефано из села Подмонастырь (3:4).

24-го января львовский клуб вылетит на сборы в Турцию, где начнет плодотворную подготовку ко второй половине сезона.

Львов - Бужора 11:2

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