Украина

Бразильский форвард вернется в расположение "золотых львов".

Как сообщает официальный сайт португальского Жил Висенте, клуб решил досрочно расторгнуть отношения с нападающим Ренаном Абнером, права на которого принадлежат ПФК Львов, а также центральным защитником Тимом Халлом, который имел опыт выступления за львовские Карпаты.

Бразильский форвард находился в аренде в составе "петухов", начиная с конца сентября 2020 года, приняв участие в 12-и поединках (397 минут), забив при этом один гол.

Люксембургский игрок обороны на правах свободного агента покинул львовские Карпаты в начала августа прошлого года, сыграл всего в одном матче (44 минуты), после чего в аналогичном статусе пополнил состав краковской Вислы.

Напомним, что ранее и.о. наставника "золотых львов" Виталий Шумский сообщал, что его команда ждет приход "трех-четырех новых исполнителей".