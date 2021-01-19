Украина

Хавбек "горняков" поделился мыслями о пребывании в стане донецкого клуба.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик рассказал о своих планах на карьеру и прокомментировал успехи донецкого клуба.

"Шахтер, пожалуй, самый бразильский клуб за пределами Бразилии. У нас сформировалась дружная семья, что значительно облегчает адаптацию для новичков клуба. Большинство приезжающих сюда бразильцев, как правило, остаются надолго. У клуба отличная концепция международного футбола.

Мы дважды выиграли Реал и сыграли вничью с Интером. Если бы мы сыграли вничью хотя бы один поединок с Боруссией, то вышли бы в 1/8 финала.

По контракту с Шахтером у меня еще полтора года, и в течение 2021-го может произойти многое. Я еще немного подожду, прежде чем принять решение.

В Шахтере чувствую себя хорошо, испытываю большую гордость играть за эту команду. Это очень уважаемый во всем мире клуб. Тот факт, что я провел почти полторы сотни матчей в составе "горняков" — причина, чтобы чувствовать удовлетворение", приводит слова Патрика Mercado do Futebol.

Ранее гол Алана Патрика в ворота Бенфики назван в Шахтере лучшим в 2020-м году.