Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского матча.

В ходе зимних тренировочных сборов в турецком Белеке, луганская Заря запланировала совместное тренировочное занятие с сербским клубом Войводина — текущее 3-е место на внутренней арене — после которого состоялся контрольный поединок между данными командами.

Луганчане сумели открыть счет уже в начале поединка усилиями Дмитрия Хомченовского, однако пропустили в ответ еще до завершения первой четверти поединка. Уже во второй половине матча Заря пропустила еще один гол, в результате чего была вынуждена идти на обострение в завершающем отрезке встречи, сумев добиться своего за 12 минут до окончания основного времени.

Смотрите видео голов и обзор матча Заря — Войводина:

Заря — Войводина 2:2

Голы: Хомченовский, 4, Назарина, 78 — Цукич, 14, Симич, 63.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Емец — Назарина — Кочергин (Иванисеня, 75), Юрченко (Гладкий, 61), Хомченовский (Алефиренко, 74) — Кабаев (Казаков, 87), Сайядманеш.

Войводина: Вуклис — Саничанин, Джорджевич, Бралич, Бьекович, Дринчич, Цукич, Вукадинович, Стойкович, Гемович, Мраич.