Украина

Предлагаем вашему вниманию стартовый состав киевлян.

Динамо сразится с солигорским Шахтером в рамках поединка на сборах в ОАЭ, где команда готовится к оставшейся части сезона.

Мирча Луческу доверил место в стартовом составе Богдану Ледневу, который получает мало игровой практики при румынском тренере.

Динамо: Нещерет — Караваев, Попов, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Де Пена, Леднев, Родригес — Беседин

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция поединка. Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.