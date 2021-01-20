Украина

В составе несостоявшегося соперника киевлян произошла вспышка COVID-19.

Запланированный на пятницу, 22 января, контрольный матч против Аджмана не состоится — сообщил официальный сайт Динамо.

Причиной отмены стала вспышка коронавируса в составе команды, выступающей в элитном дивизионе чемпионата ОАЭ.

В четверг, 21 января, Динамо проведет спарринг с Шахтером Солигорск (Беларусь).

В первом контрольном матче Динамо уступило польской Легии.

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