Украина

Дончане намерены получить за израильтянина увесистую сумму компенсации.

В распоряжение израильского ресурса Sport1 попала информация о том, что донецкий Шахтер отклонил внушительное предложение от одного из итальянских клубов, который заинтересовался в услугах израильского полузащитника "горняков" Манора Соломона.

Источник утверждает, что в зимнее трансферное окно донецкая команда не намерена отпускать одного из наиболее перспективных своих футболистов, либо может пойти на этот шаг, но лишь за внушительную сумму отступных.

Согласно предоставленным данным, предложение от неназванного итальянского коллектива составляло от 35 до 40 млн евро, к которым в последствии бы прибавились бонусы от последующей продажи игрока.

Причиной отказа Шахтера называется нежелание "горняков" спешить с продажей юного таланта. Акцент в данной ситуации делается на возможное восстановление полноценной работы трансферного рынка по всему миру, который на данный момент находится в состоянии стагнации из-за пандемии COVID-19.

Действующий контракт Манора с "оранжево-черными" рассчитан до конца 2023 года, а текущую трансферную стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.

Ранее поступала информация о том, что Арсенал готовится сделать предложение по 21-летнему игроку в следующее трансферное окно, но, помимо "канониров", на футболиста также претендуют Манчестер Сити, Рома, Аталанта и Лидс Юнайтед.

В данный момент сезона израильтян находится вместе с командой за зимнем тренировочном сборе в турецком Белеке, где Шахтеру предстоит провести свой первый контрольный поединок 21 января, в 16:00 по киевскому времени. Соперник — познаньский Лех.