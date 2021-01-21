Украина

Защитник "горняков" высказался о ничьей в спарринге с польским Лехом.

Шахтеру удалось избежать поражения в товарищеском матче с Лехом на последних минутах благодаря успешно реализованному пенальти. Защитник "горняков" Виктор Корниенко, восстановившийся от травмы, прокомментировал результат этой встречи.

"Это первый матч. Мы только начали работать, и, естественно, еще тяжеловато. Начинаем вспоминать все свои наработки, к тому же что-то новое тоже появилось. Вся команда старалась, молодцы, что не проиграли, но плохо, что не выиграли. Стремились выполнять установку главного тренера".

"Нам в каждом матче надо выходить и побеждать – будь то игра Лиги чемпионов, чемпионата или товарищеская, нет разницы. Установка – выходить и показывать свой футбол. Также были новые моменты, но мы пока пробуем это внедрять: где-то получается, а где-то – нет".

"В моменте с прощенным голом была моя ошибка, надо было сыграть поуже. У меня был футболист справа и еще один слева, а я не разобрался, куда идти. Ничего, через ошибки все проходят, – надо исправляться и работать дальше".

"Что касается восстановления, то оно прошло нормально. Тяжеловато, все-таки два месяца пропустил, но для этого и существуют сборы, чтобы набирать физические кондиции. Впереди много тренировок, игр, так что, думаю, форму еще обрету", — приводит слова Корниенко официальный сайт Шахтера.

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