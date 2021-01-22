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Ассистент наставника Динамо высказался о победе в спарринге с солигорским Шахтером.

Динамо сошлось в противостоянии с солигорским Шахтером в рамках товарищеского матча на сборах в ОАЭ, по итогам которого киевская команда одержала уверенную победу со счетом 2:0. Ассистент главного тренере "бело-синих" Эмилиан Карас прокомментировал игру своих подопечных.

"С нашей стороны была хорошая игра – ребята хорошо двигались и в первом, и во втором тайме, хорошо контролировали мяч и диктовали свои условия. К сожалению, в первом тайме мы создали очень мало моментов, хотя мяч до штрафной площади соперника доводили, но дальше не рисковали – не подавали и не простреливали. Над этим нужно поработать".

"Во втором тайме действовали активнее, лучше подавали угловые, зарабатывали стандарты, хорошо выходили из защиты в контратаки, могли забить еще. По большому счету оба тайма прошли под нашу диктовку, мы сыграли неплохой матч".

"Мирча Луческу на утренней разминке сказал, что у нас запасных игроков нет – все основные, и что будем играть смешанным составом, так что у всех будет игровое время и возможность проявить себя, как, например, сделал Клейтон. Луческу даст каждому игроку почувствовать доверие тренера. Повторюсь, говорить об основе и запасе не приходится", — приводит слова Караса официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Шахтер Солигорск вы можете на Football.ua.