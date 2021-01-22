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Бразилец высказался о дебютном голе за "бело-синих", который пришелся на спарринг с Шахтером из Солигорска.

Динамо сошлось в противостоянии с солигорским Шахтером в рамках товарищеского матча на сборах в ОАЭ, по итогам которого киевская команда одержала уверенную победу со счетом 2:0. Автором одного из голов стал нападающий Клейтон, для которого это взятие ворот стало дебютным в футболке "бело-синих".

"Я счастлив забить свой первый мяч в составе Динамо. В первую очередь, очень благодарен Мистеру за предоставленный шанс. Я много работал, чтобы заслужить эту возможность. Сегодня вышло забить гол, и я надеюсь в дальнейшем выступать не менее успешно. Буду продолжать много работать, чтобы давать результат команде".

"Мы очень много работаем над стандартными положениями, у каждого игрока есть определенные функции и место при стандартах. Нужно быть внимательными к отскоку, ко второму мячу. Так и получилось, что я остался в своей зоне, была скидка мяча головой и я забил гол. После игры Мистер пошутил, что я оказался в нужном месте в нужное время".

"Я счастлив в Динамо. Это легендарный клуб, с большой историей. Здесь у меня есть возможность работать с игроками и тренерским штабом высокого уровня. Тем более, Мистер очень хорошо знает качества бразильцев. Со своей стороны, постараюсь каждый день прибавлять и давать еще лучший результат на поле", — приводит слова Клейтона официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Шахтер Солигорск вы можете на Football.ua.