Украина

Новичок Динамо поделился эмоциями от подписания контракта.

Клейтон подписал контракт с Динамо в последний день трансферного окна. Бразилец лишь спустя время рассказал о своих эмоциях.

"Слава богу, я начинаю новое путешествие в жизни. Прежде всего, я благодарю Бога, мою жену, детей и семью, которые всегда были со мной, и всех, кто помогал мне, пока я не приехал сюда. Благодарю президента, технический комитет и всех, кто верит в мой потенциал.

Для меня большая честь и радость носить футболку гранда Восточной Европы, моего нового клуба Динамо. Я также благодарю за все положительные сообщения, которые я получаю от друзей и поклонников", — написал бразилец в своем Instagram-аккаунте.

Его последним клубом был Атлетико Минейро, а до этого он выступал за Васко Да Гаму, Байю и Коринтианс. Также на его счету четыре гола в шести матчах за сборную Бразилии U-23.