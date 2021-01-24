Украина

Вашему вниманию видео трансляция спарринга столичного клуба на сборах.

Динамо Киев сойдется в противостоянии товарищеского характера со сборной Иордании, которое пройдет в рамках подготовки команды Мирчи Луческу ко второму кругу украинской Премьер-лиги.

В первом спарринге против солигорского Шахтера "бело-синие" одержали уверенную победу. С выводами по данному матчу вы можете прочитать на нашем сайте.

Смотрите видео онлайн-трансляцию поединка Динамо Киев — сборная Иордании, которая начнется 24 января в 15:30 по киевскому времени:

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