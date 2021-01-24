Украина

Football.ua рассказывает, как донецкий Шахтер провел свой второй поединок на зимних сборах в Турции.

Во втором контрольном поединке в первой части зимних сборов в Турции донецкий Шахтер, в ранге действующего чемпиона Украины встречался с находящимся в аналогичном статусе представителем Болгарии — Лудогорцем из Разграда. Подопечные Луиша Каштру незадолго до отчетной дуэли неплохо размялись на силовом коллективе из Польши, познаньском Лехе (1:1), однако теперь им противостоял куда более техничный соперник, чье имя нередко гремело в еврокубках в начале прошлой декады.

Как и в прошлой игре, Луиш Каштру остался верен своей методики выделения отдельного тайма для каждой большой группы футболистов, уже внутри которых персонально дозировал нагрузку для каждого исполнителя в отдельности. Так, еще до начала отчетной встречи мы имели возможность узнать, что каждый из трех заявленных на игру голкиперов сыграет ровно по полчаса игрового времени.

Однако помнил португальский специалист и об общем объеме физических нагрузок, поэтому постепенно снимал с игры наиболее уставших на общем плане игроков. В первом тайме таковым стал Виктор Коваленко, не отметившийся особой активностью в отведенный ему временной отрезок, а после перерыва между собой поменялись "технари" Коноплянка и Мудрик.

Шахтер начинал игру в положительной динамике, сумев обеспечить себе голевое преимущество уже к пятой минуте. Патрик нашел в левом фланге чужой штрафной Манора Соломона, после чего израильтянину удалось смещение с завершающим ударом из-под защитника. 19-й номер дончан оставался наиболее заметным футболистом на поле в первом тайме и в дальнейшем, но его команда постепенно начала отдавать контроль над мячом оппонентам.

Вопросы по физической готовности Додо возникали еще по ходу второго тайма прошлого матча против Леха, но Каштру на послематчевой конференции заявил, что получил информацию от медицинского о готовности бразильца принимать участие в контрольных поединках. Было заметно, что физических кондиций у правого защитника явно не хватает для того, чтобы противостоять скоростным соперникам в своей зоне. Так, один из моментов Лудогорца в левом тайме был создан именно в результате проваленной дуэли со стороны игрока Шахтера.

Соперники, несмотря на то, что делали акцент на игру с мячом в ногах и технику собственных футболистов, не стали ставить высокий блок. Надобности в этом в первом тайме особой и не было. Спешить команды не желали, а "горняки" в позиционной обороне продолжали допускать простые ошибки, поэтому достаточно было просто забирать у них мяч в глубине своей половине поля. При этом, в сторону Пятова так и не последовало действительно опасного удара за время его кратковременной каденции в воротах.

А вот сменивший опытного стража ворот Евгений Гриценко тут же был вынужден спасать свою команду. Текпетей сумел убрать Хочолаву на замахе в центре штрафной, после чего расстреливал в упор голкипера Шахтера, но тот сумел максимально перекрыть собой плоскость ворот. К почетному списку успешных действий Гриценко на 44-й минуте добавился и отраженный удар от Десподова с острого угла в левом фланге штрафной во время ситуации один в один.

Неудачной игрой в обороне перед перерывом, дончане сильно смазали перспективное начало поединка, поэтому от второй группы футболистов Каштру ожидалась нормализация ситуации во всех участках поля. Лишь голкипер Гриценко и вышедший на замену Коваленко Судаков сумели сохранить свое место в обойме, а Шахтер, как и в матче против Леха, провел вторую половину по схеме 4–3–3 с динамичным треугольником в полузащите, номинальной вершиной которого стал Марлос.

В первом матче было заметно желание Евгения Коноплянки застолбить за собой позицию Тайсона в основном составе, однако атакующий футболист так и не подтвердил своим амбиции результативными действиями в тот вечер. Другое дело — выход на второй тайм отчетной игры. Коноплянка начал агрессивно, а партнеры с радостью подключали его к каждому розыгрышу мяча на чужой половине. Со временем, подоспел и голевой момент — позиционная атака через ноги Антонио доставила мяч ко входу в левый фланг штрафной, Евгений ушел на рывке под левую, после чего пробил в дальний.

Прекрасное начало заключительной половины матча, после которого оставалось просто сыграть с должным уровнем концентрации в обороне. Однако Шахтер не был бы Шахтером, если бы не умудрился своими же стараниями обеспечить себе проблемы. Сергей Болбат на 58-й минуте оставил у себя за спиной оголенный фланг, куда ворвался Икоко, после чего ушел от не успевавшего его закрыть Фернандо, и нанес завершающий удар в дальний угол.

Пройдет еще две минуты, и дончане пропустят второй мяч — центр обороны не уследил за резким Каули, который качнул Бондаря, и пробил мимо Гриценко, которому не хватило две минуты до "сухого" отрезка матча.

Последним в этой встрече ворота "горняков" защищал Трубин. На его участь также пришлась пара ударов от соперников, но реально опасным среди них можно было назвать только дальний выстрел Десподова из-под Кривцова, который Анатолий перевел в правую от себя сторону.

На противоположной стороне поля старался себя показать Михаил Мудрик, однако легкость в его ногах так и не стала ключевым фактором для большего числа голов со стороны Шахтера. Дончане имели ощутимое преимущество в контроле мяча, но свой лучший момент — обводящий удар Фернандо на 88-й минуте, с которым справился голкипер Ренан — они благополучно упустили, сыграв во второй раз вничью на текущих сборах.

Подводя промежуточный итог противостояния против чемпиона Болгарии, можно отметить, что показанный "горняками" в первой игре уровень физических кондиций оказался не случайным всплеском желания поскорее вернуться к игре в футбол, а вполне реальным показателем готовности команды к продолжению сезона. Проблем у Каштру предостаточно: оборона по-прежнему играет из ряда вон плохо, а в атаке явно не хватает четко выраженного наконечника.

Наилучшие кондиции в данный момент показывают Манор Соломон, Фернандо и Маркос Антонио. В то же самое время, к ним по уровню готовности постепенно подбираются Витао, Давид Хочолава и Евгений Коноплянка. Хуже всего дела с восстановлением, пока что, идут у Додо, Марлоса и Жуниора Мораеса. Относительно позиции голкипера, можно сказать, что Анатолий Трубин, на данный момент, уверенно занимает место "первого номера".

Следующий контрольный матч Шахтера в первой части зимних сборов пройдет против словенского Марибора в понедельник, 25 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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