Украина

Юные голкиперы "горняков" показали свой класс в непростых моментах.

Донецкий Шахтер в данный момент сезона находится в Турции, где проводит первую фазу своих зимних подготовительных сборов в рамках подготовки ко второй части футбольного года.

При этом, коллектив Луиша Каштру активно вовлечен в проведение контрольных поединков, а последним соперником "горняков" был болгарский Лудогорец, с которым дончане разошлись боевым миром 2:2.

Шахтер — Лудогорец 2:2 Видео голов и обзор матча

Однако успех даже ничейный результат для украинского коллектива мог находиться под большим вопросом, если бы не успешная работа по защите собственных ворот от юных голкиперов Анатолия Трубина и Евгения Гриценко, действия которых отдельным видеоматериалом отметила пресс-служба клуба.



Следующий матч донецкого Шахтера в рамках зимних сборов пройдет в понедельник, 25 января, в 16:00 по киевскому времени. В соперниках — словенский Марибор.