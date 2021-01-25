Полузащитник "горняков" прокомментировал работу на сборах.
Маркос Антонио, getty images
25 января 2021, 01:57
Шахтер провел восстановительное тренировочное занятие на следующий день после поединка против Лудогорца.
Планам чемпиона Украины немного помешал дождь, но Маркос Антонио уверен, что команде уже к началу официальных игр наберет форму.
"Дождь сегодня внес небольшие неудобства, но все же наша профессия требует готовности в любое время года и при любой погоде. Сборы проходят хорошо: очень многое отрабатываем, отлично тренируемся и с каждым днем прибавляем.
Мы на правильном пути. Думаю, к началу официальных матчей подойдем в стопроцентной готовности", — приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт "горняков".
Уже в понедельник и вторник Шахтер ждут контрольные поединки с Марибором и Силексом.