Украина

Полузащитник "горняков" прокомментировал работу на сборах.

Шахтер провел восстановительное тренировочное занятие на следующий день после поединка против Лудогорца.

Планам чемпиона Украины немного помешал дождь, но Маркос Антонио уверен, что команде уже к началу официальных игр наберет форму.

"Дождь сегодня внес небольшие неудобства, но все же наша профессия требует готовности в любое время года и при любой погоде. Сборы проходят хорошо: очень многое отрабатываем, отлично тренируемся и с каждым днем прибавляем.

Мы на правильном пути. Думаю, к началу официальных матчей подойдем в стопроцентной готовности", — приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт "горняков".

Уже в понедельник и вторник Шахтер ждут контрольные поединки с Марибором и Силексом.