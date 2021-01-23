Украина

Главный тренер александрийцев рассказал о первой тренировке.

Александрия в рамках подготовки к оставшейся части сезона провела первое занятие на сборах в Турции, о котором рассказал Владимир Шаран.

"После домашних тренировок на морозе на искусственном поле и значительной беговой работы мы сегодня наконец вышли на натуральный газон. Мы довольны условиями для тренировки, они позволяют нам продуктивно провести сборы. Утром мы работали над локальной выносливостью, вся работа была с мячом, нагрузка — выше среднего. Ребята работали самоотверженно, с большим желанием и вдохновением.

Вечером были игровые упражнения в малых группах. Одно из них — очень серьезное. Было заметно, что ребятам непросто, но мы остались довольны их работой и тем, как команда двигалась. Конечно, еще есть много брака, но это только первый день и мы понимаем, над чем и как работать.

Три игрока — Бухал, Бондаренко и Стецьков — занимаются по индивидуальной программе. Глеба и Валерия мы решили немного поберечь, чтобы они были максимально готовы. У Тимура травма серьезная — боковая связка. Но, мы надеемся, что в ближайшее время все они смогут тренироваться в общую группу", - прокомментировал первый день зимних сборов в Турции Шаран.

Напомним, что ранее Александрию покинули пять футболистов.