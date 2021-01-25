Украина

Бразильский нападающий может вернуться в УПЛ.

Бывший нападающий Днепра Матеус получил несколько предложений из чемпионата Украины, но пока что раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

"Контракт с Шицзячжуан Эвер Брайт закончился 31 декабря. Сейчас имеется два предложения от китайских клубов. Но я пока жду интересное приглашение. К тому же, в Китае много команд меняют названия, у них там довольно нестабильная ситуация. Ждем, чем все закончится, тогда и будем смотреть на варианты.

Лишь бог знает, где я окажусь. Есть предложения как из Украины, так и из других стран", – сказал Матеус Youtube-каналу Профутбол.

Матеус провел в Днепре 5,5 сезонов. За это время он успел сыграть 197 поединков за днепровцев, в которых отличился 62 голами и 42 ассистами.

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