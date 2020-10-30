Лига Европы

Голкипер Браги высказался о победе над Зарей в поединке Лиги Европы.

Заря на своем поле уступила Браге в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:2, не сумев после перерыва реализовать большинство своих опасных моментов. Голкипер португальского клуба Матеус поделился эмоциями от результата этой встречи.

"Мы хорошо начали игру, забили два мяча. Все было под нашим контролем, единственное, в конце пропустили гол – это немного смазывает картину матча. Наш план на игру был выполнен".



"Мы были готовы ко всем вероятным моментам игры, вся команда работала как единое целое: хорошо контролировали мяч, были готовы ко всем вариациям игры. Мы готовились к тяжёлой игра, и она была таковой, но мы отработали хорошо".



"Как с АЕКом, так и с Зарей было трудно играть, обе команды хорошо противостояли. Нельзя выделить, кто был сильнее, а кто слабее", — приводит слова Матеуса официальный сайт Зари.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Брага вы можете на Football.ua.