Украина

Подопечные Каштру получили небольшую передышку.

Как сообщает пресс-служба донецкого Шахтера, товарищеский матч "горняков" против словенского Марибора, запланированный на понедельник, 25 января, 16:00 по киевскому времени, не состоится по причине вспышки коронавируса COVID-19 в составе действующего вице-чемпиона Словении.

Вместо этого, дончане проведут сразу два тренировочных занятия в один день.

Напомним, что в рамках первой части зимних сборов в турецком Белеке "оранжево-черные" успели провести уже две контрольные игры, расписав мировые с польским Лехом (1:1) и болгарским Лудогорцем (2:2).

Действующий чемпион Украины продолжит свою подготовку к сезону, а его следующая товарищеская игра состоится уже завтра, во вторник, 26 января, начало в 10:00 по киевскому времени. Соперник — македонский Силекс, занимающий 8-е место в своем локальном первенстве.