Украина

Центральный защитник показал свое техническое оснащение.

Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона на сборах в Турции. Игра с Марибором не состоялась из-за вспышки коронавируса у соперника.

Ввиду этого, подопечные Луиша Каштру провели два тренировочных занятия, на одном из которых произошел очень интересный эпизод.

Сергей Кривцов изящно пяткой прокинул мяч между ног Тарасу Степаненко, что вызвало фурор как у игроков, так и у тренерского штаба.

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