Футболист заявил, что информация в Сети является фейком.
Сергей Кривцов, getty images
19 января 2021, 11:22
Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, что информация о его зарплате, которая есть в Сети — неправдивая.
"Неправда, что получаю 1,2 миллиона в год. Наверное, один кто-то выставил, а остальные перепостили. Неправда, меньше".
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"Я бы и рад, если бы так и было, ты бы меня поздравил, я бы сказал "спасибо". Но меньше", — сказал Кривцов для Вацко Live.
Ранее Кривцов рассказал о своем отношении к переходу Мирчи Луческу в стан киевского Динамо.
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