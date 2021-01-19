Украина

Контракты украинца и бразильца с "горняками" рассчитаны до лета 2021 года.

Полузащитники Виктор Коваленко и Тайсон могут покинуть Шахтер в конце текущего сезона ввиду истекающих контрактов. Центрбек "горняков" Сергей Кривцов прокомментировал возможный уход своих одноклубников.

"Безусловно, и Коваленко, и Тайсон стали бы потерей. Но футбол — это такая вещь, где незаменимых людей не бывает".

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"Это и показал прошлый год, когда много людей выпало и другие ребята их заменили. Конечно, жалко, но ребята выбирают свой путь", — заявил Кривцов в программе ВМИКАЙ ПІДІГРІВ на телеканале Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Коваленко продолжит карьеру в итальянской Аталанте, тогда как Тайсон готовится к переговорам о возвращении в бразильский Интернасьонал.

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