Украина

Экс-футболист Днепра-1 рассказал о процессе своего ухода из команды.

Период зимней паузы в украинском футболе неожиданно всколыхнуло известие об уходе полузащитника Сергея Кравченко из днепровского Днепра-1. Еще более непонятной ситуация стала после комментария самого футболиста относительно данной инициативы клуба о досрочном расставании с опытным игроком.

Пролить свет на непростой момент в его карьере украинский игрок попытался в интервью передаче "Вмикай підігрів" на телеканале Футбол, также рассказав о своих планах на ближайшее будущее.

"Тренерский штаб решил, что я больше не помощник команде, — сообщил Кравченко, — Не хочу вдаваться в подробности. На сборы я не поехал, поэтому история как футболиста Днепра-1 закончена. Здесь ничего сложного, тренер так видит. Уже возраст не тот, чтобы обижаться.

Хорошо, что есть еще желание что-то доказывать. Я разговаривал с Русолом, предлагают работу, чтобы остаться в клубе. Но я четко для себя решил, что хочу еще поиграть и найти команды. Получится или нет — жизнь покажет. Когда закончу, тогда уже и будем более предметно разговаривать".

При этом, у игрока явно осталась обида на президента Днепра-1 Юрия Березу, который решил "досрочно закончить его карьеру": "Мне не сильно понравилось, что президент Днепра-1 за меня закончил мою карьеру. Сразу пошла куча звонков. Нет, я не заканчиваю. Понятно, что в таком возрасте много предложений не будет, но есть желание и мотивация, не хочу себе в этом отказывать. Тех эмоций, которые я получаю на футбольном поле, я нигде не возьму.

Амбиции? Ведутся переговоры, но в Премьер-лиге вряд ли что-то будет. Проблема вообще не в деньгах, просто хочется получать удовольствие. На нашем уровне можно играть и в таком возрасте, не хочется в него упираться, ведь есть профессиональные качества.

Но опять же, тренер принимает решение, никаких обид. Пришли новые молодые ребята, поэтому я понимал, что на меня не так рассчитывают. Мне осталось играть недолго, поэтому хочется играть", — подытожил 37-летний футболист.

В данный момент сезона экс-футболист днепровского Днепра-1 остается без клуба.