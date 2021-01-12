Украина

Капитан Днепра-1 Сергей Кравченко прокомментировал слухи по поводу завершения карьеры.

Информация о том, что Сергей Кравченко решил завершить карьеру игрока, не соответствует действительности.

"Никто ничего на гвоздь не вешал, не знаю, откуда это все взялось, – сказал Кравченко в программе Футбол NEWS. – Я ничего не видел, но должны были на официальном сайте все четко написать. Никто карьеру не заканчивает. Бред".

"На сборы я не еду, Йовичевич не видит меня в команде. Тренируюсь с дублем и ищу новую команду".

Ранее на официальном сайте Днепр-1 были приведены следующие слова почетного президента клуба Юрия Березы (приводим в оригинале): "В житті кожного футболіста настає момент, коли потрібно вішати бутси на цвях. Такий час, мабуть, прийшов у нашого капітана. Насправді, це один з важких моментів для того, хто закоханий у професію футболіста".

Там же была размещена информация о том, что СК Днепр-1 предложил капитану тренерскую или административную должность в клубе.

Желаем Сергею Кравченко успешного продолжения карьеры!

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