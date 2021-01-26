Украина

Президент киевского Динамо рассказал об одном из наиболее обсуждаемых трансферов украинского футбола перед стартом текущего сезона.

В обширном интервью интернет-изданию ГОРДОН президент киевского Динамо также затронул вопрос о приглашении Мирчи Луческу на пост главного тренера столичной команды перед началом текущего сезона.

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Эта идея пришла в голову лично мне. Естественно, с этой идеей я пришел к своему брату. Сначала, вы не понимаете, какая была реакция, — вы знаете моего брата. Потом я объяснил, что мы находимся в ситуации с коронавирусом — выехать никуда не можем. Говорить за три недели до начала нового чемпионата (при этом ставя задачу попасть в Лигу чемпионов) о каком-то глобально новом тренере и проекте нереально. Нужен опытный тренер", — рассказал руководитель Динамо.

Существовало три кандидатуры на вакантную позицию: Сергей Ребров, Юрий Семин и Мирча Луческу, однако окончательный выбор пал на румынского специалиста. Суркис следующим образом объясняет свою логику принятия решения: "Луческу знает наш футбол изнутри. Знает четко, как работать в этих непростых условиях, и знает, в принципе, команду. Лучше всех знает Ребров, чуть похуже, но знает наших игроков Луческу.

Переговорив с моим братом, быстро было принято решение попытаться. Мы вышли на его представителя Аркадия Запорожану, и он привез Луческу в Киев. Мы послали за ним самолет, встретились у нас дома — он, Аркадий, я, мой брат и папу пригласили для солидности. Поехали на базу — показали ему базу. О деньгах вообще речь не шла. Мы сказали, что мы можем — честно и откровенно — на данный момент, чего мы хотим. Приехав на базу, я понял, что он даст добро уже окончательно".

При этом, руководитель Динамо отрицает любые консультации с президентом донецкого Шахтера Ринатом Ахметовым по данному вопросу: "Не было у меня никакого разговора с Ринатом Ахметовым. Чтобы вы понимали: я бы, может быть, подписал с Луческу контракт еще раньше. Когда он ушел из Зенита, до меня доходили слухи, что он должен советоваться по поводу новой команды. Но не будет же Ринат Леонидович со мной советоваться, какого ему брать тренера или приглашать футболиста! И я не считаю нужным советоваться со своим главным конкурентом".

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Однако постфактум беседа между высокопоставленными персонами, все же, имела место быть: "У меня с Ринатом Леонидовичем великолепные отношения. Вы об этом знаете. Мы с ним прекрасно общаемся, разговариваем. У него плохое настроение, когда Шахтер не выигрывает, но у него хорошее, когда Динамо не выигрывает. И наоборот. А во всем остальном у нас все хорошо.

Нам нечего с ним делить. Он хочет занимать первые места, и я хочу занимать первые места. У него финансовых возможностей, естественно, больше. Все это знают. Но мы боремся, цепляемся. И мне кажется, что во всех интервью в его словах сквозит уважение".

"Я могу сказать единственное: это был контракт между профессионалами. Между президентом клуба, который болеет за результаты своей команды, который все делает в пределах своей возможности, вместе со своим партнером (сегодня это мой брат) делает все, чтобы эта команда побеждала, и хочет только результата, и профессиональным тренером Мирчей Луческу", — подытожил Игорь Суркис.

Напомним, что ранее киевское Динамо успешно вернулось в Украину после первой части зимних сборов, которая прохода в Объединенных Арабских Эмиратах.