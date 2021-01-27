Украина 27 января 2021, 17:02 Заря — Шкендия 1:1 Видео голов и обзор матча Вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка. Фото ФК Заря 27 января 2021, 17:02 На сборах в Турции Заря провела очередной контрольный поединок. Подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с Шкендией — 1:1. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Заря Шкендия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте