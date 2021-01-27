На сборах в Турции Заря провела очередной контрольный поединок.

Подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с Шкендией — 1:1.

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