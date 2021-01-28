Украинец провел не самый лучший матч.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФОТО ГЕНТ
28 января 2021, 11:52
В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Гент сыграл вничью против Сент-Труйдена (1:1).
Авторитетный портал WhoScored по традициям раздал оценки футболистам после матча.
Так, лучшим игроком стал полузащитник Сент-Труйдена Факундо Колидио с баллом 7,7. Украинский нападающий Гента Роман Яремчук получил оценку 5,7.
Отметим, что другой украинец центрбек Гента Игорь Пластун получил балл 6,1.
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