Украина

Украинец провел не самый лучший матч.

В рамках 22-го тура чемпионата Бельгии Гент сыграл вничью против Сент-Труйдена (1:1).

Авторитетный портал WhoScored по традициям раздал оценки футболистам после матча.

Так, лучшим игроком стал полузащитник Сент-Труйдена Факундо Колидио с баллом 7,7. Украинский нападающий Гента Роман Яремчук получил оценку 5,7.

Отметим, что другой украинец центрбек Гента Игорь Пластун получил балл 6,1.

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