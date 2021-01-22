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Специалист похвалил украинца после игры.

Главный тренер бельгийского Гента Хейн Ванхазебрук после ничейного матча с Генком (1:1) прокомментировал выступление украинца Романа Яремчука, который отметился голом.

"Он провел очень хороший матч. Роман оказался в основе после той красной карточки и забил. Он забил в стиле Златана Ибрагимовича.

То, как он отправил мяч под дальнюю штангу — это особенный момент. Однако єто был единственный хороший прострел, который мы сделали за весь матч. Над этим надо работать. Такие действия должны быть более качественными", — сказал Ванхазебрук пресс-службе клуба.

Отметим, что авторитетный портал WhoScored назвал Яремчука лучшим футболистом матча Генк — Гент.

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