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Украинец оценил игру команды в матче чемпионата Бельгии.

Нападающий Гента украинец Роман Яремчук прокомментировал ничью в матче против Генка (1:1) и свой забитый мяч.

"Очевидно, мы разочарованы тем, что не смогли выиграть. Ощущения после матча описать сложно. Если вы играете против десяти человек около 80 минут, то обязаны показывать максимум.

В последнее время мы недосчитываемся очков. Сегодня мы также использовали наш единственный хороший шанс. Было действительно приятно, что я смог сравнять счет, но это был непростой матч".

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"Забил в стиле Ибры? Не знаю, я сделал то, что должен был. Это мой лучший гол головой? Несомненно, один из самых красивых, да", — сказал Яремчук пресс-службе клуба.

Ранее игру Яремчука и в целом весь матч прокомментировал главный тренер Гента.

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