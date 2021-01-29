Украина

Бразильский защитник дал комментарий после длительного восстановления.

Исмаили присоединился к Шахтеру после первого тренировочного сбора и уже рвется в бой.

"Восстановление прошло хорошо. Процесс был долгий – все-таки семь месяцев. Я очень счастлив! Полностью готов, уверен в себе, рад, что снова буду тренироваться с командой, и думаю, что многое смогу сделать.



Всегда неприятно, когда готов меньше других. Возможно, это чуть усложняет мою задачу, но я надеюсь, что все сложится хорошо. Будем стараться. Думаю, мы подойдем готовыми к официальным поединкам – и я, и вся команда.



Такой паузы в игре я еще не делал. Настроен, хорошо себя чувствую и рад, что наконец-то возвращаюсь. Очень жду первой игры! Сейчас главное – восстановиться на сто процентов и снова стать важным элементом команды. Надеюсь, это получится и все мы сможем добиться трофеев с Шахтером", — приводит слова Исмаили официальный сайт "горняков".

Напомним, что ранее чемпион Украины огласил список футболистов, которые отправились на второй сбор.