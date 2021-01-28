Украина

Командам нужно согласовать сумму отступных за украинского футболиста.

Шахтер готов продать полузащитника Виктора Коваленко в зимнее трансферное окно, сообщает TMW.

По информации источника, итальянский клуб ведет тесный диалог с "горняками" и уже получили принципиальное согласие на переход футболиста зимой.

Единственным нерешенным вопросом остается сумма отступных за хавбека сборной Украины и отмечается, что переговоры могут затянуться до конца трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Аталанта может попытаться форсировать процесс перехода воспитанника академии "горняков".