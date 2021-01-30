Украина

Голкипер киевлян прокомментировал начало вторых сборов.

Денис Бойко рассказал о том как подходит подготовка к оставшейся части сезона, а также своем дне рождения в расположении команды.

"Вся команда поздравляет, это приятно. Я практически все свои Дни рождения праздновал на сборах, за исключением, когда у нас попадает пауза между сборами. Конечно же, хотелось бы, чтобы и родные были рядом в этот день: жена, ребенок, родители. Но, к сожалению, такая наша судьба, постоянно в это время находимся на сборах. Однако я и особо не праздную Дни рождения. Для меня это обычный день, ничего особенного в этом нет. День рождения не мешает тренировкам.

Авторитет ли я в команде? Наверное, не мне отвечать на этот вопрос, спросите у ребят, у тренеров. Возраст – это цифра, я себя не чувствую на 33 года, тем более, у нас столько молодых. Наверное, я к ним больше тянусь. Пытаюсь молодиться (смеется).

Следующий матч? Команда подготовлена, и мы вчера провели хорошую тренировку на базе перед вылетом, и сегодня тренировались. После полторы-двух дней выходных после хорошей работы в Эмиратах как раз ребята немного восстановились, отдохнули. Не думаю, что будут проблемы", — сказал Денис Бойко.

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