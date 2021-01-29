Украина

Колос ушел от поражения в компенсированное время.

После трех побед и поражения в контрольных поединках на зимних сборах Колос сыграл вничью.

Команда Руслана Костышина проигрывала Динамо Тбилиси до компенсированного времени, но на последних секундах штрафной в ворота грузинской команды оказался результативным.

Колос — Динамо Тбилиси 1:1

Колос (стартовый состав): Кучерук, Зозуля, Новак, Петров, Черноморец, Задоя, Богданов, Селезнев, Исаенко, Данфа, Лысенко.

На замены выходили: Кучеренко, Кравченко, Милько, Гавриш, Нгамба, Ориховский, Костышин, Ильин, Антюх, Хлебас, игрок на просмотре.

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