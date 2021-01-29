Украина

Специалист рассказал о своих задачах в клубе.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, какие задачи ему поставило руководство, когда он возглавил клуб.

"Достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в Динамо. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом — результат.

Сразу же результата добиться невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной. Год назад Динамо уступило Шахтеру 23 очка в чемпионате. Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол", — сказал Луческу в интервью Спорт Экспресс.

Напомним, Луческу возглавил киевское Динамо летом 2020 года сменив на посту главного тренера Алексея Михайличенко.

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