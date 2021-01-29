Форвард не полетел в Турцию из-за травмы.
Клейтон, ФК Динамо Киев
29 января 2021, 18:55
Нападающий Динамо Клейтон не попал в список футболистов Динамо, отправившихся на второй тренировочный сбор.
На своем официальном сайте киевский клуб подтвердил, что бразилец не вылетел с командой в Турцию.
Сообщается, что футболист получил повреждение мышцы задней поверхности бедра, в связи с чем остался на лечении в Киеве.
Клейтон пропустит весь второй сбор. Ориентировочный срок восстановления форварда — от 10-ти до 14-ти дней.
Подготовка Динамо ко второй части сезона продлится до 8 февраля.