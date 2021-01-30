Украина

Нападающий киевского Динамо поделился ожиданиями от второго сбора.

Киевское Динамо успешно добралось до Турции, где "бело-синие" намерены провести второй этап подготовки к возобновлению сезона, и уже успели запланировать контрольную игру против болгарского Лудогорца.

На фоне нагрузок, нападающий столичного клуба Назарий Русин в интервью официальному клубному сайту рассказал о состоянии собственного здоровья и конкуренции внутри команды: "Конкуренция только всем на руку. Будем смотреть на футбольном поле. Пока, слава богу, ключица меня не волнует. В плане ног — мне еще немного тяжело. Но ничего, потихоньку, думаю, наберу форму".

Также представитель пресс-службы клуба поздравил футболиста с недавним рождением сына, а Назарий рассказал о том, какое имя дал ребенку и как это событие повлияло на его работу: "Назвали Олегом, в честь брата. Я очень рад, что ребенок родился, но работа — это работа. Не считаю, что стало сложнее".

Контрольный поединок киевского Динамо против болгарского Лудогорца состоится 30 января и начнется в 16:15 по киевскому времени.