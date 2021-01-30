Украина

Футболист не очень долго пробыл в стане "северян".

Владислав Вакула перебрался в Мариуполь. Об этом футболист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Полузащитник лишь недавно перешел в Десну на правах арендного соглашения из Шахтера, которому принадлежит.

"Северяне" пожелали футболисту успехов, отметив, что подобное решение было инициативой клуба.

Футболист присоединился к "горнякам" летом 2019 года, после чего половину сезона провел в Мариуполе, вернувшись в стан команды зимой 2020 года.

В текущем сезоне на счету Вакулы есть два поединка за Шахтер в рамках украинской Премьер-лиги — против Львова и Мариуполя.