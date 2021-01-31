Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо Киев провело товарищеский спарринг на своем втором тренировочном сборе против лидера чемпионата Болгарии Лудогорца и потерпело поражение.

Киевляне открыли счет в середине первой половины игры, но затем пропустили дважды. Больше счет в матче не менялся.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:

Лудогорец - Динамо Киев 2:1

Голы: Оливейра-Соуза, 38, Жозуэ, 55 — Ренан, 23 (автогол)

Динамо Киев: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Родригеш, Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сирота, Караваев, Сидклей, Шепелев, Леднев, В. Волошин, Н. Волошин, Дуэлунд, Ванат, Супряга