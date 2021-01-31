Украина

Дебютант "взрослой" команды киевского Динамо поделился эмоциями от первого контрольного поединка под руководством Луческу.

Накануне киевского Динамо потерпело второе поражение за время зимних сборов, в Турции уступив болгарскому Лудогорцу (1:2), несмотря на то, что подопечные Мирчи Луческу сумели первыми открыть счет.

Лудогорец — Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча

Однако был и позитивный момент в этот вечер для столичного клуба. Знаменательное событие случилось у юного воспитанника "бело-синих" Назара Волошина, которому тренерский штаб позволил первые сыграть за "взрослую" команду, пусть и в товарищеском поединке.

Пресс-служба клуба не могла пропустить столь значимое событие в жизни 17-летнего юноши, поэтому взяла у него послематчевое интервью с просьбой прокомментировать свое появление дебютное на поле.

"Выпустили на поле, спасибо за это всему тренерскому штабу. Очень доволен, что дали мне шанс, — скромно заявил футболист, — Юрий Леонтьевич Мороз сказал после игры дубля нам с Викентием Волошиным, что мы будем тренироваться с первой командой. Сначала не осознавали, потом, через время, пришли в себя и поняли, что надо тренироваться и доказывать все на поле. Вообще не ожидал. Был в шоке.

Первым эту новость сообщил родителям, потом остальные ребята узнали. Поздравили, что дали мне такой шанс. Рады за меня".

Относительно своего вклада в игру команды в матче против Лудогорца Назар высказал следующее мнение: "Неприятно, что вышел на поле и ничего не смог дать команде. Думаю, в следующих играх покажем свой лучший футбол. Не ожидал выхода на замену. Тренеры, думаю, понимают, что это мой первый матч, может быть мандраж, если сделал какие-то ошибки".

"Болгары контролировали мяч, не допускали таких ошибок, как мы", — подытожил футболист.

Свой следующий контрольный поединок киевское Динамо проведет против одноименного клуба из Тбилиси.