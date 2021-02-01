Украина

Наставник донецкого Шахтера прокомментировал игру его команды в контрольном поединке против сербской Црвены Звезды.

Стартовым поединком во второй части зимних сборов для донецкого Шахтера стало противостояние с действующим чемпионом Сербии — Црвеной Зведзой, по ходу которого зрители так и не увидели забитых мячей (0:0).

Шахтер — Црвена Звезда 0:0 Обзор матча

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру в своем послематчевом интервью выразил мнение, что неожиданная отмена второго контрольного поединка, запланированного на этот же день — против словенской Муры, из-за вспышки коронавируса COVID-19 в составе потенциальных соперников, помешал в полной мере реализовать его планы по подготовке команды.

"Очень физически затратная игра с огромным количеством единоборств. Часто останавливали матч, много фолов. Возможности забить были у обеих команд. Продолжаем работать под некоторой усталостью и следуем своим путем. Решаем определенные проблемы, появляются другие, но наша цель — подойти к чемпионату и Лиге Европы в хорошем состоянии, и мы это сделаем.

В последнее время мы реагируем на происходящее, но очень сложно что-то конкретно планировать. Постоянно меняем планы. Вот сегодня было запланировано 90 минут игрового времени для некоторых утром, для некоторых — вечером. Сделать это не удалось. Все состоялось совсем по-другому. Теперь надеемся, что до конца сбора ничего больше не произойдет, не изменится, будет нормально.

Также, сегодня было важно обойтись без травм. Вроде бы, с ребятами после игры все хорошо. Было важно отработать на поле, оставив свои ворота сухими, и создать максимальное количество моментов. Создать много моментов нам не удалось, тем не менее, мы не пропустили".

Португальский специалист также рассказал о дальнейших планах его команды на этих сборах: "Хотим провести еще три товарищеских поединка. Стараемся найти еще одного соперника, чтобы дать больший объем игрового времени ребятам. И потом, перед чемпионатом, предстоит неделя шаблонной тренировочной работы", — подытожил Луиш Каштру.

Следующий контрольный поединок на турецких сборах донецкий Шахтер проведет против словацкого Слована из Братиславы — чемпиона своей страны в прошлом сезоне.