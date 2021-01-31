Дончане провели очередной матч на сборах.
ФК Шахтер
31 января 2021, 17:49
Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона украинской Премьер-лиги.
В рамках товарищеского матча "горняки" в Турции противостояли сербской Црвене Звезде.
Несмотря на достаточное количество голевых моментов, поединок завершился нулевой ничьей.
Следующим спарринг-партнером Шахтера станет Слован из Братиславы. Матч состоится 3-го февраля в 16:00.
Црвена Звезда — Шахтер 0:0
Црвена Звезда: Борян, Эль Фардоу, Бакайоко, Гаич, Дегенек, Иванич, Милунович, Николич, Родич, Саного, Фальчинелли
Шахтер: Пятов, Болбат, Бондарь, Кривцов, Майкон, Колоплянка, Сиприано, Тете, Фернандо, Судаков, Марлос