Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона украинской Премьер-лиги.

В рамках товарищеского матча "горняки" в Турции противостояли сербской Црвене Звезде.

Несмотря на достаточное количество голевых моментов, поединок завершился нулевой ничьей.

Следующим спарринг-партнером Шахтера станет Слован из Братиславы. Матч состоится 3-го февраля в 16:00.

Црвена Звезда — Шахтер 0:0

Црвена Звезда: Борян, Эль Фардоу, Бакайоко, Гаич, Дегенек, Иванич, Милунович, Николич, Родич, Саного, Фальчинелли

Шахтер: Пятов, Болбат, Бондарь, Кривцов, Майкон, Колоплянка, Сиприано, Тете, Фернандо, Судаков, Марлос