Представляем вашему вниманию обзор товарищеского поединка.
Шахтер - Црвена Звезда, фк Шахтер Донецк
31 января 2021, 19:39
Шахтер провел очередной товарищеский поединок в Турции в рамках подготовки ко второму кругу УПЛ, а соперником "горняков" стала сербская Црвена Звезда.
Команды не сумели определись сильнейшего в очном противостоянии и разошлись безголевым миром.
Обзор матча Шахтер — Црвена Звезда:
Црвена Звезда — Шахтер 0:0
Црвена Звезда: Борян, Эль Фардоу, Бакайоко, Гаич, Дегенек, Иванич, Милунович, Николич, Родич, Саного, Фальчинелли
Шахтер: Пятов, Болбат, Бондарь, Кривцов, Майкон, Колоплянка, Сиприано, Тете, Фернандо, Судаков, Марлос