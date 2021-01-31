Шахтер провел очередной товарищеский поединок в Турции в рамках подготовки ко второму кругу УПЛ, а соперником "горняков" стала сербская Црвена Звезда.

Команды не сумели определись сильнейшего в очном противостоянии и разошлись безголевым миром.

Обзор матча Шахтер — Црвена Звезда:

Црвена Звезда — Шахтер 0:0

Црвена Звезда: Борян, Эль Фардоу, Бакайоко, Гаич, Дегенек, Иванич, Милунович, Николич, Родич, Саного, Фальчинелли

Шахтер: Пятов, Болбат, Бондарь, Кривцов, Майкон, Колоплянка, Сиприано, Тете, Фернандо, Судаков, Марлос