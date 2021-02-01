Украина

Нападающий Динамо Киев рассказал о своем состоянии.

Нападающий Динамо Киев Владислав Супряга постепенно набирает боевую форму.

"Чувствую себя хорошо, думаю, уже готов на процентов 70-80, а к концу недели будет все 100, – цитирует форварда официальный сайт Динамо. – Все будет отлично".

"Про поражение от Лудогорца мы уже забыли, это всего лишь товарищеская игра. Сейчас все сосредоточены на подготовке к следующему сопернику. Будем очень стараться проявить себя в спарринге с Динамо Тбилиси. Сейчас у нас в команде хорошая конкуренция, и это идет только на пользу".

"Если сравнивать первые и вторые сборы, то мне лично больше понравилось в ОАЭ. Я люблю, когда тепло, и не ожидал, что в Турции сейчас будет так холодно".

Динамо Киев уступило в спарринге Лудогорцу, а в понедельник, 1 февраля, встретится с Динамо Тбилиси. Видео трансляция на Football.ua начнется в 16:00 по киевскому времени.

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