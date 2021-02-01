Украина

Полузащитник Динамо поделился впечатлениями от сборов с основным составом команды.

Для 19-летнего Викентия Волошина вызов на сбор в Турцию с первой командой Динамо стал неожиданностью, но он уже почти освоился.

"Для меня вызов на сбор с первой командой стал неожиданностью, но очень приятной, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Мне об этом сказал старший тренер Динамо U-21 Юрий Мороз. Не ожидал, что это произойдет так рано".

"Приняли меня хорошо, никто не "пихает", все помогают. Разница между первой и молодежной командой ощущается. Прежде всего — в скорости. Надо быстрее думать и принимать решения".

"Чувствуется тренерское мастерство Мирчи Луческу. Он постоянно подсказывает на тренировках, но лично пообщаться с ним еще не успел. Надеюсь, по окончании сборов он будет мною доволен".

Динамо Киев уступило в спарринге Лудогорцу, а в понедельник, 1 февраля, встретится с Динамо Тбилиси. Видео трансляция на Football.ua начнется в 16:00 по киевскому времени.

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